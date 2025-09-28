Путин провернул один маневр в водах Японии и заставил Токио вздрогнуть

Baijiahao: Японию напугал ответ России на размещение ракет США в регионе

Патрулирование подводных лодок ВМФ России и ВМС КНР у берегов Японии напугало Токио, пришли к выводу аналитики китайского издания Baijiahao. Маневры стали ответом президента РФ Владимира Путина на территориальные претензии и размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китайские обозреватели считают, что Япония перешла черту, пытаясь давить на Москву и угрожать. В качестве ответа российская и китайская субмарины обошли архипелаг и фактически продемонстрировали военную уязвимость страны.

Противолодочные возможности Японии были поставлены под сомнение, поскольку японским военным не удалось оперативно отследить передвижения китайских и российских подводных лодок, — отмечают авторы статьи.

По мнению аналитиков, Япония спровоцировала жесткий ответ России, требуя вернуть Курилы и усиливая военное присутствие США у границ. Пекин и Москва, по мнению обозревателей, дали понять: совместное противостояние может усилиться.

Ранее сообщалось, что Япония впервые обнаружила в 40 километрах от своих берегов атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России. По данным издания USNI News, субмарина шла в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира. Минобороны России эту информацию не комментировало.