Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США Трамп заявил, что США оказались бы в опасности без хороших отношений с Путиным

Мир больше не приближается к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину. Американский лидер добавил, что Штаты были бы в опасности, если бы у него не сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение, — указал американский президент.

Ранее обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.

До этого журналисты китайского издания Sohu назвали тонким дипломатическим ходом ответ Путина на угрозы Трампа ввести вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Так они прокомментировали недавний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.