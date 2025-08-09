Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:12

«Удивительно»: в КНР восхитились хитрым ходом Путина в отношении Трампа

Sohu: Путин сделал тонкий дипломатический ход в ответ на ультиматум Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал тонкий дипломатический ход в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести вторичные санкции против торговых партнеров Москвы, обратили внимание журналисты китайского издания Sohu. Так они прокомментировали недавний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Как отметили авторы публикации, Вашингтон в последние недели активно наращивает риторику о введении санкций в отношении торговых партнеров России, пытаясь таким образом усилить экономическое давление на Москву. Однако, как отмечает издание, эти планы дали обратный эффект: вместо ожидаемого отступления от сотрудничества с Россией основные партнеры Москвы — Китай и Индия — заняли жесткую позицию, выразив недовольство действиями Белого дома.

Особое внимание китайские аналитики уделили неожиданной реакции Путина на сложившуюся ситуацию. Российский лидер не только не пошел на конфронтацию, но сделал тонкий дипломатический ход — принял спецпосланника Трампа в Кремле и заявил о готовности к сотрудничеству с США.

По-настоящему удивительной оказалась реакция Путина. <…> Он принял в Кремле спецпосланника Трампа и заявил о готовности сотрудничать с США, — отмечают авторы китайского издания.

Этот шаг, по мнению обозревателей Sohu, стал своеобразным подарком американскому президенту, который давно говорил о желании встретиться со своим российским коллегой. Китайские эксперты отмечают, что Путин выбрал для диалога выгодный момент: российская армия демонстрирует успехи на поле боя, а санкционные угрозы Трампа не принесли ожидаемого эффекта.

Ранее журналисты китайского издания Baijiahao констатировали, что Путин сознательно выбрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о покупке Командорских островов за $15 млрд. Аналитики высоко оценили сдержанную реакцию российского лидера, назвав ее проявлением стратегической мудрости.

Владимир Путин
Россия
США
Дональд Трамп
санкции
Китай
КНР
Индия
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Захарова заявила о важной роли РФ в нормализации отношений Баку и Еревана
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.