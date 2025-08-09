«Удивительно»: в КНР восхитились хитрым ходом Путина в отношении Трампа Sohu: Путин сделал тонкий дипломатический ход в ответ на ультиматум Трампа

Президент России Владимир Путин сделал тонкий дипломатический ход в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести вторичные санкции против торговых партнеров Москвы, обратили внимание журналисты китайского издания Sohu. Так они прокомментировали недавний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Как отметили авторы публикации, Вашингтон в последние недели активно наращивает риторику о введении санкций в отношении торговых партнеров России, пытаясь таким образом усилить экономическое давление на Москву. Однако, как отмечает издание, эти планы дали обратный эффект: вместо ожидаемого отступления от сотрудничества с Россией основные партнеры Москвы — Китай и Индия — заняли жесткую позицию, выразив недовольство действиями Белого дома.

Особое внимание китайские аналитики уделили неожиданной реакции Путина на сложившуюся ситуацию. Российский лидер не только не пошел на конфронтацию, но сделал тонкий дипломатический ход — принял спецпосланника Трампа в Кремле и заявил о готовности к сотрудничеству с США.

По-настоящему удивительной оказалась реакция Путина. <…> Он принял в Кремле спецпосланника Трампа и заявил о готовности сотрудничать с США, — отмечают авторы китайского издания.

Этот шаг, по мнению обозревателей Sohu, стал своеобразным подарком американскому президенту, который давно говорил о желании встретиться со своим российским коллегой. Китайские эксперты отмечают, что Путин выбрал для диалога выгодный момент: российская армия демонстрирует успехи на поле боя, а санкционные угрозы Трампа не принесли ожидаемого эффекта.

Ранее журналисты китайского издания Baijiahao констатировали, что Путин сознательно выбрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о покупке Командорских островов за $15 млрд. Аналитики высоко оценили сдержанную реакцию российского лидера, назвав ее проявлением стратегической мудрости.