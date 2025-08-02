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02 августа 2025 в 19:03

«Хитрый Путин»: в Китае восхитились реакцией главы РФ на провокацию США

Baijiahao: Путин не поддался на провокацию США с Командорскими островами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сознательно выбрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о покупке Командорских островов за $15 млрд, обратили внимание журналисты китайского издания Baijiahao. Аналитики высоко оценили сдержанную реакцию российского лидера, назвав ее проявлением стратегической мудрости.

Как пишет Baijiahao, после нашумевших заявлений американского президента Дональда Трампа о планах выкупить Гренландию и присоединить к Штатам Мексику и Канаду в США задумались о приобретении у России Командорских островов за $15 млрд. С такой инициативой выступил американский подполковник Джеффри Фриц, аргументируя это стратегической необходимостью следить за китайскими подлодками в Арктике.

Эта история абсурдна на первый взгляд, но при этом является правдой. США захотели купить у России за $15 млрд Командорские острова, — отметили авторы публикации.

Особое удивление китайских аналитиков вызвала сдержанная реакция Путина, известного своей принципиальностью в вопросах территориальной целостности. Вместо ожидаемого резкого отказа российский президент предпочел сохранить стратегическое молчание, избежав эскалации в и без того напряженных отношениях с Вашингтоном.

Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. <…> Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал, — отметили журналисты.

Ранее китайские обозреватели написали, что Путин продемонстрировал устойчивость России на фоне западного давления, в том числе со стороны Трампа. В статье на Baijiahao указано, что Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, хотя находится под санкциями. Речь в публикации идет об открытии нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области.

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