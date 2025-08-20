Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 05:19

Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным

Уиткофф провел с Путиным и его окружением порядка 24-25 часов

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал в интервью телеканалу Fox News, что суммарно провел около 24–25 часов на встречах с российским лидером Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. По словам спецпосланника, он неоднократно посещал Россию, где его принимало руководство страны.

Вероятно, около 24 или 25 часов, — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о времени общения с президентом России.

Он уточнил, что речь идет как о личных встречах с Путиным, так и о контактах с его окружением, включая помощника президента Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Среди ключевых тем обсуждений фигурировали вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Ранее Уиткофф заявил, что длительность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, стороны провели за обсуждением вопроса «довольно много времени».

Стив Уиткофф
Владимир Путин
встречи
время
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 августа
Экс-премьер Украины раскрыл, как беседа с Трампом повлияет на Зеленского
Российские военные обнаружили и уничтожили замаскированные укрытия ВСУ
В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»
Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным
Журналист из США объяснил, зачем завел с Зеленским разговор про одежду
Украина планирует закупить у США рекордное количество оружия
Дачникам дали советы, как бороться с недобросовестными председателями СНТ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему встреча на Аляске продлилась три часа
Росавиация ограничила работу в одном аэропорту страны
Семь украинских дронов сбили над российским регионом
Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине
Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону
Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США
Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков
Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.