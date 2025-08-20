Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал в интервью телеканалу Fox News, что суммарно провел около 24–25 часов на встречах с российским лидером Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. По словам спецпосланника, он неоднократно посещал Россию, где его принимало руководство страны.

Вероятно, около 24 или 25 часов, — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос о времени общения с президентом России.

Он уточнил, что речь идет как о личных встречах с Путиным, так и о контактах с его окружением, включая помощника президента Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Среди ключевых тем обсуждений фигурировали вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Ранее Уиткофф заявил, что длительность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, стороны провели за обсуждением вопроса «довольно много времени».