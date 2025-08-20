Росавиация ограничила работу в одном аэропорту страны Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ограничили полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда, Самары, Саратова временно не принимают и не отправляют рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов.