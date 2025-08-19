Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске NBC: российская делегация заплатила за заправку на Аляске почти 7 млн рублей

Российская делегация заплатила за заправку на Аляске, предположительно, около $85 тысяч (6 865 729 рублей), так как самолет главы российского государства Владимира Путина имеет вместимость 152 620 литров, передает NBC. Согласно Jet Fuel Price Monitor Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стоимость галлона авиатоплива около $2,10. Следовательно, за заправку одного борта Москва заплатила почти 7 млн рублей.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что во время встречи президентов России и США на Аляске делегации от РФ пришлось расплатиться наличными за топливо для самолетов. По его словам, это связано с введением санкций против Москвы, которые продолжали свое действие в штате, несмотря на саммит.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал высокую оценку итогам переговоров с российским коллегой на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось.