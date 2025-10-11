«Локомотив» обыграл «Спартак» в прощальном матче Дениса Глушакова

Легенды «Локомотива» одержали победу над звездами «Спартака» в прощальном матче Дениса Глушакова, сообщается на сайте Российской премьер-лиги. Игра прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

Единственный мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти. Сам Глушаков сыграл по тайму за каждую команду. В матче приняли участие известные спортсмены — олимпийские чемпионы Евгений Плющенко, Юрий Борзаковский, Александр Легков и Никита Нагорный.

Глушакову 38 лет. Его последним клубом стали подмосковные «Химки». До этого он играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московский «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту» и костромской «Спартак». В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России он сыграл 57 матчей, забив пять голов.

Ранее московский «Локомотив» запланировал продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, чья работа высоко оценивается руководством РЖД. Решение может быть принято в декабре на фоне успешного выступления команды.