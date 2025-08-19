Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 08:16

Российской делегации пришлось платить за авиатопливо наличными на Аляске

Рубио: из-за санкций делегация России заправляла самолеты за наличные на Аляске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске делегации от РФ пришлось расплатиться наличными за топливо для самолетов, заявил в интервью NBC госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, это связано с введением санкций против Москвы, которые продолжали свое действие в штате, несмотря на саммит.

Когда россияне приземлились на Аляске, им пришлось платить наличными, чтобы заправиться, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой, — сказал Рубио.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Трамп же заявил, что оценивает встречу с Путиным на «10 из 10».

Аляска
переговоры
делегации
самолеты
санкции
