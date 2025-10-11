Губерниев высмеял норвежского лыжника за слова о России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ироничной форме высмеял высказывания норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о возвращении российских спортсменов на международные соревнования, передает «Матч ТВ». По его мнению, спортсмен старается угодить текущему общественному настрою.

Клебо понимает, что, поскольку [президенту США Дональду] Трампу не дали Нобелевскую премию, не за горами санкции к стабилизационному фонду Норвегии и норвежской семге, нужно держаться поближе к России. Он это понимает прекрасно, — отметил Губерниев.

По его словам, лыжник пытается сначала высказываться одним образом, потом иначе. В итоге, как считает комментатор, все равно пропоет голосом лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!»

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал Клебо «отмороженным норвежцем» за его заявление о нежелании соревноваться с российскими спортсменами в условиях продолжающегося украинского конфликта. Тихонов подчеркнул, что Клебо все равно будет участвовать в соревнованиях вместе с россиянами при их возвращении в международный спорт.