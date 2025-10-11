Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 22:49

Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»

В США умерла актриса Дайан Китон

Дайан Китон Дайан Китон Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency

На 80-м году жизни в Калифорнии скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и фильмам режиссера Вуди Аллена, сообщает The People. Подробности в материале не уточняются, представитель семьи попросил их не беспокоить.

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году, актерской и театральной деятельностью увлекалась с детства. Прорыв в карьере произошел после «Крестного отца», где она сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах, в том числе в «Энни Холл». За эту роль она получила премию «Оскар».

Ранее из жизни ушла 87-летняя актриса Клаудия Кардинале. В 16 лет она победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры. Кардинале снялась в двух культовых фильмах Федерико Феллини.

До этого выяснилось, что актриса и продюсер Сьюзан Кендалл Ньюман, дочь актера и режиссера Пола Ньюмана, ушла из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные длительной болезнью.

США
смерти
актрисы
Вуди Аллен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин
Умерла Дайан Китон: фото легенды Голливуда и музы Вуди Аллена
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
Лекорню допустил повторную отставку
Женщина умерла после уколов от деревенского «целителя»
Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ
Басков решил податься в политику и начал поиски «подходящей» жены
Появились подробности взрыва завода по производству боеприпасов для ВСУ
Украинский депутат предрек стране большие проблемы
Диброва едко ответила бывшему мужу на замечание про «лысеющую фасоль»
Виктор Дробыш стал дедом в пятый раз
На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута
Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ
Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России
Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале
«Локомотив» обыграл «Спартак» в прощальном матче Дениса Глушакова
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.