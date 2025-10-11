Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»

На 80-м году жизни в Калифорнии скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и фильмам режиссера Вуди Аллена, сообщает The People. Подробности в материале не уточняются, представитель семьи попросил их не беспокоить.

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году, актерской и театральной деятельностью увлекалась с детства. Прорыв в карьере произошел после «Крестного отца», где она сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах, в том числе в «Энни Холл». За эту роль она получила премию «Оскар».

Ранее из жизни ушла 87-летняя актриса Клаудия Кардинале. В 16 лет она победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры. Кардинале снялась в двух культовых фильмах Федерико Феллини.

До этого выяснилось, что актриса и продюсер Сьюзан Кендалл Ньюман, дочь актера и режиссера Пола Ньюмана, ушла из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные длительной болезнью.