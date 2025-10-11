Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 03:15

Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах

Росавиация: в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска введены запреты на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов в трех крупных аэропортах Приволжского региона. Речь идет о воздушных гаванях Казани, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка), сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно заявлению представителя федерального агентства, ограничения затронули как прием, так и выпуск воздушных судов. Мера введена в соответствии с действующими регламентами и нормами авиационной безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Данное решение направлено на минимизацию потенциальных рисков и поддержание безаварийной работы воздушного транспорта в регионе. Информация об изменении ситуации будет публиковаться позже.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры были предприняты в аэропортах Саратова и Волгограда. Причины были названы те же — обеспечение безопасности полетов. Пока об отмене вынужденных ограничений не информировалось.

До этого самолет авиакомпании Malta Air, выполнявший рейс из Италии в Шотландию, оказался на грани крушения из-за нехватки топлива. Экипажу удалось экстренно посадить лайнер в Манчестере после подачи сигнала тревоги.

аэропорты
самолеты
Росавиация
ограничения
