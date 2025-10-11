Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 03:45

Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском

МЧС России показало кадры тушения крупного пожара в Сосновоборске

Сотрудники МЧС России Сотрудники МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сосновоборске в Красноярском крае полностью ликвидирован масштабный пожар, сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство также распространило видео, на котором пожарные борются с огнем, охватившем пятиэтажный жилой дом. На месте работал 41 человек и 11 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске погиб человек. Известно, что были травмированы еще два жильца дома. Пожар позже был успешно локализован. Власти разместили 28 жильцов дома в пункте временного размещения, который открылся в местном лицее.

До этого стало известно, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м., что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю. Благодаря оперативным действиям и своевременному обнаружению пожара все проживающие в доме люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Эвакуировались 200 человек.

МЧС
Красноярский край
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы первые неочевидные симптомы гриппа
Стало известно об уступке России в Анкоридже
Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском
Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно
«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников
Бойцы украинского националистического батальона «кошмарят» дезертиров
При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель
Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях
Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах
В США оценили поддержку России по одному из вопросов
Силы ПВО сработали ночью под Воронежем
Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов
При пожаре в Красноярском крае погиб человек
Трамп расставил точки над i в вопросе встречи с Си Цзиньпином
В Госдуме высказались о возможности декрета на любом сроке беременности
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Волгоградом
Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно
В Госдуме коротко охарактеризовали новое оружие РФ
«Леопарды» и «Абрамсы» уже не то. РФ выпускает чудо-танк. Что известно
Синоптик порадовал москвичей прогнозом погоды на 11 октября
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.