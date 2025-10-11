Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском

В Сосновоборске в Красноярском крае полностью ликвидирован масштабный пожар, сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство также распространило видео, на котором пожарные борются с огнем, охватившем пятиэтажный жилой дом. На месте работал 41 человек и 11 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске погиб человек. Известно, что были травмированы еще два жильца дома. Пожар позже был успешно локализован. Власти разместили 28 жильцов дома в пункте временного размещения, который открылся в местном лицее.

До этого стало известно, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м., что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю. Благодаря оперативным действиям и своевременному обнаружению пожара все проживающие в доме люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Эвакуировались 200 человек.