11 октября 2025 в 05:17

«Втягивают в сети»: мошенники обманывают россиян поверкой счетчиков

Депутат Нилов: некоторые компании проводят поверку счетчиков по завышенным ценам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Недобросовестные компании целенаправленно обманывают граждан, особенно пенсионеров, навязывая им услуги по поверке счетчиков за завышенные цены, предупредил россиян в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат призвал людей проявлять бдительность при выборе организаций для проведения поверки.

Они втягивают в свои сети старшее поколение: выполняют какую-то работу, результаты которой проверить сложно. Ну, покрутили этот счетчик, посмотрели, выключили воду, включили, что-то там показали, и тут же выписывают чек. Пожилой человек не знает реальную стоимость. Выписывают счет на 15 тыс. рублей, хотя очевидно, что контроль работы счетчика стоит в разы дешевле, — указал Нилов.

По словам парламентария, мошенники используют отработанную схему: размещают объявления о срочной необходимости поверки и активно обзванивают жильцов. Они предлагают услуги, реальная стоимость которых в несколько раз ниже запрашиваемой суммы.

Нилов охарактеризовал такие действия как социальное мошенничество, поскольку преступники наживаются на доверчивости пожилых людей. Он подчеркнул, что аккредитованная компания проводит поверку обоих счетчиков за 1,5 тыс. рублей. Парламентарий отметил особую важность информирования представителей старшего поколения о подобных схемах для предотвращения финансовых потерь.

Ранее директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин отметил, что контроль потребления воды с помощью счетчиков позволяет значительно сократить расходы на коммунальные услуги. По его словам, особенно заметна экономия в регионах, где многие до сих пор платят за воду по нормативам без приборов учета.

