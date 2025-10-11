Торговые споры между США и Китаем повлияли на мемкойн Трампа Мемкойн Трампа снижался на 80% из-за торговой ситуации между США и Китаем

Криптовалюта $TRUMP, выпущенная в поддержку главы Белого дома Дональда Трампа, продемонстрировала резкое падение стоимости на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Согласно данным торговой платформы Binance, в определенный момент мемкойн терял более 80% своей стоимости.

Наибольшее снижение было зафиксировано в ночные часы, после чего криптовалюта частично восстановила позиции. К 04:07 по московскому времени мемкойн торговался на уровне $5,54, что на 26,53% ниже предыдущих значений.

Динамика курса напрямую связана с заявлением Трампа о готовящемся увеличении таможенных пошлин для китайских товаров на 100%. Президент предупредил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая. Кроме того, он пообещал меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.