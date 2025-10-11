Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 04:56

Торговые споры между США и Китаем повлияли на мемкойн Трампа

Мемкойн Трампа снижался на 80% из-за торговой ситуации между США и Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптовалюта $TRUMP, выпущенная в поддержку главы Белого дома Дональда Трампа, продемонстрировала резкое падение стоимости на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Согласно данным торговой платформы Binance, в определенный момент мемкойн терял более 80% своей стоимости.

Наибольшее снижение было зафиксировано в ночные часы, после чего криптовалюта частично восстановила позиции. К 04:07 по московскому времени мемкойн торговался на уровне $5,54, что на 26,53% ниже предыдущих значений.

Динамика курса напрямую связана с заявлением Трампа о готовящемся увеличении таможенных пошлин для китайских товаров на 100%. Президент предупредил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая. Кроме того, он пообещал меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что курс биткоина продемонстрировал значительное снижение во время торгов на крупнейшей криптовалютной площадке Binance. Цифровой актив опустился ниже психологически важной отметки в $105 тыс. (8,5 млн рублей), чего не происходило с конца июня 2025 года.

криптовалюты
Дональд Трамп
мемкойн
обвал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гроза во сне: предвестник перемен и внутреннего обновления
Баснословные ценности нашли у бывшего главного кадровика МО РФ
«Втягивают в сети»: мошенники обманывают россиян поверкой счетчиков
Названы лучшие места для отдыха под Петербургом на ноябрьские праздники
Проблемы в семье, личная жизнь, болезнь: как живет Екатерина Волкова
Торговые споры между США и Китаем повлияли на мемкойн Трампа
В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ в зоне СВО
В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки определенных продуктов
Названы первые неочевидные симптомы гриппа
Стало известно об уступке России в Анкоридже
Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском
Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно
«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников
Бойцы украинского националистического батальона «кошмарят» дезертиров
При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель
Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях
Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах
В США оценили поддержку России по одному из вопросов
Силы ПВО сработали ночью под Воронежем
Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.