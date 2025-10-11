Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 04:39

В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки определенных продуктов

Роспотребнадзор посоветовал не покупать картофель с пятнами и скользкие яблоки

Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для потребителей, помогающие определить некачественные и потенциально опасные продукты питания. Специалисты ведомства подчеркивают, что плодоовощную продукцию следует приобретать только в установленных местах, где соблюдаются необходимые условия хранения, пишет РИА Новости.

Особое внимание уделяется визуальным характеристикам продуктов. Любые отклонения от «нормы» могут быть опасными.

Лучше не покупать картофель с зелеными пятнами (содержит соланин), морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые или перезрелые арбузы и дыни, подмороженные или морщинистые огурцы, поврежденные томаты с прилипшей землей, ягоды с механическими повреждениями или чрезмерной влажностью, увядшую зелень, — отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от дегустации немытых овощей и фруктов на рынках, даже если продавец предлагает их ополоснуть. Для эффективного удаления микроорганизмов необходима тщательная мойка, а сухофрукты дополнительно требуют вымачивания.

Специалисты советуют отдавать предпочтение местным сезонным продуктам. Они сохраняют максимальное количество полезных веществ при минимальных сроках хранения.

Ранее сообщалось, что в Самарской области фермер собрался выращивать голубику. Первый полноценный урожай предполагается собрать уже в 2027 году. Обычно эта ягода растет севернее.

