11 октября 2025 в 21:45

Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ

На Куршской косе сняли выпуск передачи «Сербы в России»

Скамейки на берегу Балтийского моря у Куршской косы. Калининградская область, Россия Скамейки на берегу Балтийского моря у Куршской косы. Калининградская область, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Куршской косе в Калининградской области провели съемки программы сербской передачи «Сербы в России», сообщили в пресс-службе национального парка. Героиней нового выпуска стала сербка Марияна Кашчелан, проживающая в РФ.

В национальном парке прошли съемки передачи «Срби у Русии» («Сербы в России») для сербского вещания RT Balkan, — сказано в сообщении.

Ведущим проекта выступил Марко Долаш — актер театра и кино, а также сценарист. Съемочная группа работала на самых живописных локациях парка: в Танцующем лесу, на высоте Эфа, в орнитологической станции «Фрингилла», а также сняла уникальные дюнные пейзажи с борта катера.

Ранее сообщалось, что парк «Салгирка» (Ботанический сад ТНУ) в Симферополе — одна из важных достопримечательностей, которую нужно посетить туристам. Парк площадью 42 га является настоящим зеленым сердцем города. Заложенный в 1795 году выдающимся ученым-энциклопедистом Петром Симоном Палласом, он изначально был научным акклиматизационным садом. Сегодня это любимое место отдыха горожан и туристов.

