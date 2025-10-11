Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ

На Куршской косе в Калининградской области провели съемки программы сербской передачи «Сербы в России», сообщили в пресс-службе национального парка. Героиней нового выпуска стала сербка Марияна Кашчелан, проживающая в РФ.

В национальном парке прошли съемки передачи «Срби у Русии» («Сербы в России») для сербского вещания RT Balkan, — сказано в сообщении.

Ведущим проекта выступил Марко Долаш — актер театра и кино, а также сценарист. Съемочная группа работала на самых живописных локациях парка: в Танцующем лесу, на высоте Эфа, в орнитологической станции «Фрингилла», а также сняла уникальные дюнные пейзажи с борта катера.

