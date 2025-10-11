Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 20:53

Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. Инцидент произошел на Космодромной улице.

В двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения пострадало два человека, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшие — мужчины 1983 и 1996 годов рождения — были доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Медики оценили состояние одного из них как средней тяжести, другого — как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Красном Луче в ЛНР произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома из-за взрыва бытового газа. Несмотря на масштаб разрушений, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Югорске на автовладельца рухнул гараж после взрыва газовоздушной смеси, которая скопилась при попытке завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Мужчина чудом не пострадал, а следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

происшествия
Махачкала
газ
хлопки
Россия
пострадавшие
МЧС
Дагестан
