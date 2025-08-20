Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Экс-премьер Украины раскрыл, как беседа с Трампом повлияет на Зеленского

Азаров: после встречи с Трампом Зеленский захочет помешать миру

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Дональдом Трампом продолжит вести политическую игру, главной целью которой остается недопущение установления мира, рассказал ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, такая позиция является не только личным курсом Зеленского, но и линией западных стран, которые оказывают на него влияние.

Я думаю, что он будет играть на определенных противоречиях, но будет именно играть. Его задача не допустить мира. Это мне однозначно понятно, — отметил Азаров.

Ранее западные издания писали, что надеть официальный костюм и галстук украинскому лидеру посоветовали в администрации США. Отмечается, что в феврале 2025 года Зеленский появился на встрече с Трампом в черном свитере. Это вызвало ироничное замечание со стороны главы Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский впервые заявил о готовности обсуждать продолжение переговоров без требования о прекращении огня. Он подчеркнул необходимость встречи для обсуждения ситуации без условий.

