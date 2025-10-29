Политолог рассказал о судьбе Европы после вывода оттуда американских войск

Соединенные Штаты более не намерены в полной мере обеспечивать безопасность Европы и будут постепенно сокращать там свое военное присутствие, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация Белого дома сосредоточится на других, более приоритетных внешнеполитических направлениях.

Нужно понимать, что Соединенные Штаты уже и так последние восемь-девять месяцев каденции Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) начали сокращать свое военное присутствие в Европе. В частности, из той же Румынии вывели 101-ю и 82-ю воздушно-штурмовые дивизии. Их перекинули на южную границу США для борьбы с мигрантами и картелями. Что же касается в целом стратегии Вашингтона, то, конечно, они собираются уделять Европе гораздо меньше внимания, будут постепенно сокращать свое военное присутствие и заставлять европейцев самостоятельно заниматься своей безопасностью, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что ограниченность ресурсов заставляет американское руководство пересматривать свои глобальные обязательства. По словам политолога, текущими приоритетами для администрации США стали стратегическое противостояние с Китаем, эскалация вокруг Венесуэлы и нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Американские ресурсы ограничены. Есть очевидно более приоритетные направления — конкуренция с Китаем в Азии, эскалация вокруг Венесуэлы и Ближний Восток. Это сейчас приоритет во внешней политике администрации Трампа. Что же касается Европы — ей придется самой разбираться с все меньшим вовлечением США. Американцы, конечно, могут продавать вооружения, но в небольших объемах. Придется очень долго ждать, — резюмировал Дудаков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что США намерены сократить военный контингент в ЕС, поскольку Трамп хочет оказать давление на европейских союзников и переложить на них финансовое бремя по содержанию американских баз. По его словам, подобная тактика уже успешно применялась главой Белого дома в отношении вопросов вооружений.