Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:43

Политолог рассказал о судьбе Европы после вывода оттуда американских войск

Политолог Дудаков: США больше не намерены обеспечивать Европе безопасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты более не намерены в полной мере обеспечивать безопасность Европы и будут постепенно сокращать там свое военное присутствие, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация Белого дома сосредоточится на других, более приоритетных внешнеполитических направлениях.

Нужно понимать, что Соединенные Штаты уже и так последние восемь-девять месяцев каденции Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) начали сокращать свое военное присутствие в Европе. В частности, из той же Румынии вывели 101-ю и 82-ю воздушно-штурмовые дивизии. Их перекинули на южную границу США для борьбы с мигрантами и картелями. Что же касается в целом стратегии Вашингтона, то, конечно, они собираются уделять Европе гораздо меньше внимания, будут постепенно сокращать свое военное присутствие и заставлять европейцев самостоятельно заниматься своей безопасностью, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что ограниченность ресурсов заставляет американское руководство пересматривать свои глобальные обязательства. По словам политолога, текущими приоритетами для администрации США стали стратегическое противостояние с Китаем, эскалация вокруг Венесуэлы и нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Американские ресурсы ограничены. Есть очевидно более приоритетные направления — конкуренция с Китаем в Азии, эскалация вокруг Венесуэлы и Ближний Восток. Это сейчас приоритет во внешней политике администрации Трампа. Что же касается Европы — ей придется самой разбираться с все меньшим вовлечением США. Американцы, конечно, могут продавать вооружения, но в небольших объемах. Придется очень долго ждать, — резюмировал Дудаков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что США намерены сократить военный контингент в ЕС, поскольку Трамп хочет оказать давление на европейских союзников и переложить на них финансовое бремя по содержанию американских баз. По его словам, подобная тактика уже успешно применялась главой Белого дома в отношении вопросов вооружений.

США
Европа
Дональд Трамп
Китай
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег
Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту
Раскрыто, как защититься от ошибок при внесудебном взыскании налогов
Маламут случайно убил двухмесячного сына замдекана одного из вузов Москвы
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.