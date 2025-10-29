На Западе заявили, что Украина не продержится до весны

Украина может утратить возможность противостоять России уже к весне 2026 года без масштабной западной поддержки, заявил обозреватель The Times Роджер Бойес. По его оценке, предоставление такой помощи в настоящее время выглядит маловероятным сценарием развития событий.

Как отмечает журналист, текущая зима может стать последним рубежом обороны для украинского руководства. Финансирование военных нужд, медицинской сферы и энергетической инфраструктуры страны постепенно иссякает, а готовность Запада продолжать конфликт заметно снижается.

Бойес допускает, что положение Украины могло бы стабилизироваться при условии передачи ей замороженных российских активов. Однако перспективы такого решения остаются туманными из-за сопротивления Бельгии, которая опасается подрыва доверия к своей финансовой системе.

Публицист обращает внимание на ограниченность ресурсов Киева, которых хватит лишь до завершения первого квартала 2026 года. Противоречие между растущим оборонным бюджетом и скромными прогнозируемыми доходами усугубляется позицией европейских правых партий, отвергающих дальнейшее финансирование.

В заключение обозреватель призывает западные государства отказаться от ожидания «зимних чудес» и начать подготовку к мирным переговорам. По его мнению, достигнутые договоренности вряд ли окажутся благоприятными для украинской стороны в сложившихся обстоятельствах.

