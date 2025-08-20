Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону

Более 450 мошеннических сайтов было создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. По данным специалистов, с июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа.

На таких сайтах злоумышленники имитируют работу туристических агентств и сервисов аренды жилья, предлагают фейковые экскурсии и развлечения на популярных курортах. В компании отметили, что активизация мошенников может быть связана с ростом числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей в период с августа по октябрь.

Ранее в Омске 74-летний начальник отдела одного из предприятий лишился 750 тысяч рублей. Мошенники убедили мужчину, что ему положена прибавка к пенсии, и выманили код из СМС, а затем представились сотрудниками службы по защите переводов. Один из злоумышленников назвался офицером ФСБ и прислал фото удостоверения, на которое было приклеено фото актера Киану Ривза. Мужчина доверился собеседнику и перевел деньги.