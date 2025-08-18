Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада! Посконник (Eupatorium) — выносливое многолетнее растение, способное выдерживать морозы до –34°C (зоны USDA 3–4), что делает его идеальным для большинства регионов России. Высота куста — от 1 до 2,5 м, в зависимости от вида.

Популярные сорта:

Посконник пурпурный (Eupatorium purpureum) — розовые соцветия, до 2 м.

Посконник пятнистый (Eupatorium maculatum) — ярко-лиловые цветы, морозостоек.

Посконник коноплёвый (Eupatorium cannabinum) — компактный, подходит для влажных участков.

Преимущества для сада:

Долгое цветение (июль — сентябрь). Привлекает бабочек и пчёл. Устойчив к болезням и вредителям. Хорошо растёт на солнце и в полутени.

Почва: предпочитает влажные, плодородные грунты, но переносит кратковременную засуху. Осенью стебли можно не обрезать — они создают зимний декоративный эффект и укрывают корни. Идеален для заднего плана цветников, берегов водоёмов и природных садов.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.