18 августа 2025 в 08:30

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада! Посконник (Eupatorium) — выносливое многолетнее растение, способное выдерживать морозы до –34°C (зоны USDA 3–4), что делает его идеальным для большинства регионов России. Высота куста — от 1 до 2,5 м, в зависимости от вида.

Популярные сорта:

  • Посконник пурпурный (Eupatorium purpureum) — розовые соцветия, до 2 м.
  • Посконник пятнистый (Eupatorium maculatum) — ярко-лиловые цветы, морозостоек.
  • Посконник коноплёвый (Eupatorium cannabinum) — компактный, подходит для влажных участков.

Преимущества для сада:

  1. Долгое цветение (июль — сентябрь).
  2. Привлекает бабочек и пчёл.
  3. Устойчив к болезням и вредителям.
  4. Хорошо растёт на солнце и в полутени.

Почва: предпочитает влажные, плодородные грунты, но переносит кратковременную засуху. Осенью стебли можно не обрезать — они создают зимний декоративный эффект и укрывают корни. Идеален для заднего плана цветников, берегов водоёмов и природных садов.

многолетники
сады
огороды
цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
