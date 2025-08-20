Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 02:14

Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы

Росавиация: аэропорты Волгограда, Самары и Саратова перестали выпускать самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Волгограда, Самары, Саратова временно не принимают и не отправляют рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Аэропорты Волгоград, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

16 августа в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов.

