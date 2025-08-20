В Липецкой области предупредили об опасности с неба

В Липецкой области предупредили об опасности с неба Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области

В Липецкой области введен режим воздушной опасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Жителям и организациям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными уведомлениями.

Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

Кроме того, на территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.