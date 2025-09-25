Перебои с бензином грозят еще одному российскому региону Артамонов: на АЗС в Липецкой области могут возникать перебои с топливом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о возможных перебоях на АЗС. В качестве причины он назвал логистические сложности при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

На отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне. Никакой критической ситуации в регионе нет, — написал он.

Артамонов попросил не паниковать и не поддаваться на провокации. Он заверил, что спецтехника и экстренные службы в регионе обеспечены топливом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что перебои с топливом АИ-92 в регионе устранят за две недели. При этом, по его словам, АЗС обеспечат нужным количеством бензина марки АИ-95 в течение двух дней.

До этого эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала, что независимые российские АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен, поэтому стоимость бензина вырастет до «космических» показателей. Она предположила, что ситуация нормализуется в ноябре-декабре после решения об экспорте нефтепродуктов.