25 сентября 2025 в 13:49

Эксперт предупредила о «космических» ценах на бензин в России

Эксперт топливного рынка Бунина: цены на бензин в России станут высокими

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Независимые российские АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъемных закупочных цен, поэтому стоимость бензина вырастет до «космических» показателей, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. В беседе с НСН она предположила, что ситуация нормализуется в ноябре-декабре после решения об экспорте нефтепродуктов.

Чтобы сдержать цены, правительство должно договориться с вертикально интегрированными компаниями. Если эти компании поднимут цены до стоимости литра при покупке с биржи, цены для клиентов будут космическими. У компаний есть возможность сдержать эти цены, — сообщила она.

Накануне цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду достигла нового исторического максимума. Это уже восьмой случай установления рекордного значения стоимости данной марки топлива с начала текущего года.

Тем временем в Министерстве энергетики России рассказали, что ежедневно мониторят цены на топливо и ведут работу по их стабилизации. Также под контролем ведомства находится ситуация в регионах.

