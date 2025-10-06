Стали известны регионы-лидеры по материальному благополучию ЯНАО и ХМАО стали лидерами по материальному благополучию в России

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, передает РИА Новости. Там отметили, что замыкают список Ингушетия и Тува.

При этом, по мнению экспертов, в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ — медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране выросли на 18%. Аналитики уверены, что это во многом обусловлено продолжившимся ростом доходов населения.

Ранее Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Показатель заболеваемости составляет 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6.

До этого лидерами по количеству преступлений рецидивистов стали Челябинская и Свердловская области, в 2024 году повторно там совершили преступления 19,5 тысячи и 18,9 тысячи человек соответственно, передает РИА Новости. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Там ранее судимые граждане пошли на преступление 16,6 тысячи раз.