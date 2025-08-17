ФК «Оренбург» вырвал из рук «Акрона» первую победу в сезоне РПЛ ФК «Оренбург» обыграл «Акрон» в матче сезона РПЛ в Самаре

Футбольный клуб «Оренбург» добился первой победы в сезоне Российской премьер-лиги, обыграв «Акрон» со счетом 2:1, передает «Матч ТВ». Игра состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Сначала счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Затем он же случайно забил автогол, а победный мяч на 84-й минуте отправил в ворота соперника турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. До этого команда дважды сыграла вничью и дважды проиграла, а «Акрон» впервые потерпел поражение в этом сезоне — ранее у клуба была одна победа и три ничьи.

Ранее в пятом туре РПЛ грозненский «Ахмат» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Благодаря дублю Эгаша Касинтуры и точному пенальти Мохамеда Конате хозяева поля уверенно лидировали в матче. В составе гостей свой единственный гол забил Владимир Игнатенко на 85-й минуте.

Кроме того, в финале Суперкубка УЕФА-2025 «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории завоевал этот трофей, обыграв «Тоттенхэм» в серии пенальти — 4:3 после ничьей 2:2 в основное время. Матч прошел в Удине.