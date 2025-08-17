Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 00:19

«Ахмат» разбил «Крылья» в матче РПЛ

«Ахмат» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в пятом туре РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты грозненского «Ахмата» одержали уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги. Матч, прошедший в Грозном, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Успех «Ахмата» обеспечили два забитых мяча Эгаша Касинтуры на 5-й и 79-й минутах, а также точный пенальти от Мохамеда Конате на 51-й минуте. В составе гостей отличился Владимир Игнатенко, забивший на 85-й минуте.

Эта победа стала для «Ахмата» второй подряд под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. На сегодняшний день «Ахмат» набрал шесть очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ, а «Крылья Советов» с восемью очками расположились на пятой позиции.

В следующем туре 22 августа «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом». 24 августа «Крылья Советов» примут «Краснодар».

Ранее сообщалось, что два молодых игрока ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

До этого стало известно, что Олег Кононов больше не занимает должность главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта на фоне слабых результатов команды в текущем сезоне Первой лиги.

