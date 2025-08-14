Встреча ПСЖ и «Тоттенхэма» выявила обладателя Суперкубка УЕФА

В драматичном матче за Суперкубок УЕФА французский «Пари Сен-Жермен» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 одолел английский «Тоттенхэм». Парижский клуб впервые завоевал этот трофей и добавил его к недавно завоеванному титулу победителя Лиги чемпионов.

Основное время встречи в Удине завершилось вничью 2:2. В составе «шпор» голы забили Микки ван де Вен (39-я минута) и Кристиан Ромеро (48). ПСЖ сравнял счет благодаря точным ударам Ли Кан Ина (85) и Гонсалу Рамуша (90+4). В серии пенальти не реализовали свои попытки Витинья (ПСЖ), ван де Вен и Матис Тель («Тоттенхэм»).

В воротах ПСЖ дебютировал новичок Люка Шевалье, подписавший контракт всего за несколько дней до матча. Основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма отсутствовал в заявке, а российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе. Для Сафонова этот трофей стал пятым в составе ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Сафонов в шутку ударил украинского новичка команды Илью Забарного перед первой тренировкой защитника в новой команде. Голкипер был одним из игроков, которые выстроились в традиционный «приветственный коридор» и «били» новичков по плечам и спине.