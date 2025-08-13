Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:49

Российский вратарь «ударил» украинского новичка ПСЖ

Россиянин Сафонов в шутку ударил украинского новичка ПСЖ Забарного

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в шутку ударил украинского новичка команды Илью Забарного перед первой тренировкой защитника в новой команде, сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Голкипер был одним из игроков, которые выстроились в традиционный «приветственный коридор» и «били» новичков команды по плечам и спине.

Во вторник Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку. Сегодня, 13 августа, ПСЖ сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, что Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Он будет играть в одной команде с Сафоновым.

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным СМИ, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать клуб, несмотря на приход Забарного.

По информации L'Equipe, команда готова отказаться от российского вратаря ради прихода Забарного. По данным ряда СМИ, парижский клуб пообещал украинцу отсутствие в команде футболистов из России.

