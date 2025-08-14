Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 12:01

«Такие победы еще слаще»: Сафонов о пятом трофее «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Сафонов назвал матч с «Тоттенхэмом» напряженным и интересным

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА назвал матч напряженным и интересным. В своем Telegram-канале «ТягоМотина» он заявил, что игра вызвала только положительные эмоции. «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (2:2; 4:3 — в серии пенальти).

Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча. <...> Только положительные эмоции, идем дальше, — рассказал он.

Для Сафонова этот трофей стал уже пятым в составе «Пари Сен-Жермен»: в его коллекции чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира ПСЖ уступил «Челси» со счетом 0:3.

До этого Матвей Сафонов в шутку ударил украинского новичка команды Илью Забарного перед первой тренировкой защитника в новой команде. Голкипер был одним из игроков, которые выстроились в традиционный «приветственный коридор» и «били» новичков команды по плечам и спине.

футбол
Матвей Сафонов
УЕФА
Суперкубок УЕФА
