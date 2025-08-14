Матвей Сафонов (ПСЖ) после победы в матче финала Суперкубка УЕФА 2025 между командами ПСЖ и «Тоттенхэм»

Россиянин и украинец отметили победу «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА Россиянин Сафонов и украинец Забарный отпраздновали победу ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный отметили победу «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА, соответствующие кадры распространила пресс-служба команды. В решающем матче французский клуб одолел лондонский «Тоттенхэм» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время — 2:2).

Сафонов весь матч провел в запасе, так как ворота защищал новичок команды Люка Шевалье. Украинский защитник Забарный, недавно перешедший в ПСЖ, пока не попал в заявку и наблюдал за игрой с трибун. По окончании поединка оба игрока присоединились к команде, чтобы отпраздновать победу парижан.

Для Сафонова этот трофей стал уже пятым в составе «Пари Сен-Жермен»: в его коллекции чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финале клубного чемпионата мира ПСЖ уступил «Челси» со счетом 0:3.

Кроме того, Сафонов после матча опубликовал в своем Telegram-канале снимок из раздевалки, где позирует вместе с трофеем. На фото также попали вратари команды Люка Шевалье и Ренато Марин.

Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» впервые завоевал Суперкубок УЕФА и добавил его к недавно завоеванному титулу победителя Лиги чемпионов. Основное время встречи в Удине завершилось вничью 2:2. В составе «шпор» голы забили Микки ван де Вен (39-я минута) и Кристиан Ромеро (48). ПСЖ сравнял счет благодаря точным ударам Ли Кан Ина (85) и Гонсалу Рамуша (90+4). В серии пенальти не реализовали свои попытки Витинья (ПСЖ), ван де Вен и Матис Тель («Тоттенхэм»).