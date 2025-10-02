Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 14:36

Два российских города охватила массовая эвакуация

В Тольятти и Самаре прошла массовая эвакуация учащихся учебных заведений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая эвакуация ведется в ряде учебных заведений Тольятти и Самары. По данным самарских властей, причиной стали анонимные письма о минировании, пишет РИА Новости.

В ряде школ Самары поступили анонимные звонки о «минировании» зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы, — сообщили в мэрии.

В каких школах Самары прошла эвакуация — не сообщается. В Тольятти, по данным 63.RU, были эвакуированы школы № 144, 148, 121 и химико-технологическом колледж. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Челябинском микрорайоне Чурилово горело здание мебельного цеха. Инцидент произошел в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок.

Накануне людей эвакуировали из торгового центра «Кузьминки Молл» на юго-востоке Москвы. На месте работали три бригады пожарных. До этого гранату обнаружили у главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Территория около учреждения была оцеплена, на месте работали саперы. Известно, что боеприпас нашел дворник.

Тольятти
Самара
школы
происшествия
