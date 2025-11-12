Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти

Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового авто в Тольятти

Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Kia в Тольятти, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города в своем Telegram-канале. Авария произошла в Комсомольском районе. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

К сожалению, на месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области 42-летняя водитель Nissan сбила 20-летнюю девушку. ДТП произошло в Вольске. В результате аварии девушку госпитализировали.

До этого в Прибайкальском районе Бурятии произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

9 ноября на Крымском мосту произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Согласно предварительным данным прокуратуры, авария случилась при обгоне автобуса маршрута Краснодар — Севастополь автомобилем Mercedes.