20 августа 2025

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков

Пыльца: прогноз на 20 августа 2025 года Пыльца: прогноз на 20 августа 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изучили мониторинговые сервисы и помогаем аллергикам Москвы понять, какой уровень пыльцы злаковых трав, сорняков и полыни сегодня ожидается в городе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве остается типичной для последней недели. Осадков не ждем только утром, а вот днем и вечером не забывайте зонтик или дождевик, если планируете выходить из дома. Ночью к тому же синоптики прогнозируют высокую влажность воздуха — до 90%. Максимальная температура составит около +21 градуса. Такая картина держится уже несколько дней, поэтому атмосфера остается сырой и прохладной. Для грибков — идеально, а вот пыльцы сейчас фиксируется меньше, чем в начале месяца.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 20 августа

Ситуация с уровнем пыльцы сейчас почти не изменилась. Полынь держится на минимальных значениях, злаки завершили сезон, и их пыльцы в воздухе почти не фиксируется.

Главный фактор риска по-прежнему — споры плесневых грибков. Кладоспориум фиксируется на среднем уровне, а альтернарии — чуть меньше. В целом уровень пыльцы в воздухе становится менее опасным, но чувствительным людям стоит быть настороже. Особенно если они реагируют на споры грибков.

Аллергикам советуем внимательно следить за самочувствием, по возможности ограничить длительные прогулки в дождливую погоду и использовать препараты, назначенные врачом. Также не забывайте почаще делать уборку.



