20 августа 2025 в 05:00

Дачникам дали советы, как бороться с недобросовестными председателями СНТ

Депутат Чаплин: члены СНТ имеют право требовать от председателя все протоколы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Члены садоводческих некоммерческих товариществ имеют полное право требовать от своих председателей все протоколы собраний и финансовые документы для контроля за их деятельностью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это является ключевым инструментом противодействия злоупотреблениям со стороны руководства СНТ, которые в последнее время сильно участились.

В последнее время участились жалобы от членов СНТ на неправомерные действия их председателей. Это может выражаться как в банальном бездействии, так и в прямом хищении средств. Закон предоставляет дачникам все необходимые инструменты для защиты своих интересов. Когда председатель начисляет незаконные платежи, это прямое нарушение. В таких ситуациях необходимо требовать предоставления всех документов, а при отказе — обращаться в надзорные органы. Председатель не имеет права скрывать информацию о том, кто и как голосовал, это прямое нарушение принципов открытости и прозрачности. Члены СНТ вправе знакомиться со всеми протоколами и документами товарищества, — пояснил Чаплин.

Он также обратил внимание на недопустимость совмещения должности председателя СНТ с государственной службой на платной основе. По его словам, все случаи получения вознаграждения через третьих лиц должны быть тщательно проверены.

Такая практика, когда председатели совмещают должность с госслужбой, недопустима. Государственный служащий может участвовать в работе СНТ только на безвозмездной основе. Все случаи получения вознаграждения через родственников или подставных лиц должны тщательно проверяться. Как защитить свои права? Первым шагом всегда должно быть письменное обращение к председателю. Если реакции нет или она неудовлетворительна, следует обращаться в прокуратуру, налоговую или полицию, в зависимости от характера нарушения, — резюмировал Чаплин.

Ранее юрист Давид Адамс заявил, что финансовые нарушения, в том числе неуплата членских взносов в товарищество, коммунальных счетов или штрафов, грозят изъятием дачного участка. По его словам, принудительные меры принимают, как правило, при систематической и существенной задолженности.

