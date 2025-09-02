Ученые придумали, как СССР спасет россиян от инфаркта и инсульта

Снизить смертность от инфарктов и инсультов поможет новый метод оценки хронического стресса, сообщили в пресс-службе Тульского государственного университета в комментарии РИА Новости. Сотрудники вуза впервые в мире предложили показатель «стрессовый сердечно-сосудистый риск» (СССР).

СССР вычисляют на основе индекса стрессоустойчивости, который отражает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной нервной систем. Расчеты сделаны по данным обследования более 2500 человек и учету их заболеваний с 2014 по 2025 год.

Хронический стресс повышает свертываемость крови и риск атеросклероза, что провоцирует инфаркты и инсульты, — пояснил руководитель исследования Алексей Токарев.

Методику предлагают внедрить в общую систему профилактики заболеваний наряду с измерением давления и холестерина. Разработка защищена патентом и основана на математической модели, учитывающей физиологические изменения при стрессе.

