Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 20:04

Пушкинский музей представил «Мадонну с младенцем», считавшуюся утраченной

Посетители возле картины «Мадонна с младенцем» Джованни Франческо Барбьери Посетители возле картины «Мадонна с младенцем» Джованни Франческо Барбьери Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Telegram представил зрителям работу итальянского художника Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, «Мадонна с младенцем». Работа долгое время считалась утраченной, и впервые за почти 100 лет произведение возвращается в музейное пространство в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского».

Картина «Мадонна с младенцем» относится к периоду зрелого творчества мастера. В ней встречаются характерные для работ того времени тип лица Мадонны, легкий наклон головы и мягко написанные глубокие тени, — сказано в сообщении.

Ранее на аукционе Sotheby’s оригинальную сумку Hermes Birkin, созданную для актрисы Джейн Биркин, продали за $10,1 млн (800 млн рублей). Она стала самым дорогим когда-либо проданным аксессуаром на торгах. Birkin — культовая сумка от Hermes, созданная в 1984 году для Биркин, которая пожаловалась главе бренда, что ей не хватает стильной и вместительной сумки.

До этого на аукционе Christie’s продали бриллиант, принадлежавший французской королеве Марии-Антуанетте. Он ушел с молотка почти за $14 млн (более 1 млрд рублей). Редкий розовый бриллиант весом в 10,38 карата был среди драгоценностей, которые королева передала своему парикмахеру на хранение во время неудачной попытки бегства из Парижа в 1791 году.

музеи
картины
Мадонна
культура
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»
Замерзнут без газа и света: как Словакия и РФ отомстят Украине за «Дружбу»
Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана
Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами
«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль
В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута
Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20
НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи
В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»
Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном
Над Черным морем уничтожили два беспилотника
Заготовки из сливы на зиму: сладкий подарок себе и близким
Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью
Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов
Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость
Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%
Украинские пограничники открыли огонь по беглецам
Взрывы прогремели в Киевской области
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.