Пушкинский музей представил «Мадонну с младенцем», считавшуюся утраченной

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Telegram представил зрителям работу итальянского художника Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, «Мадонна с младенцем». Работа долгое время считалась утраченной, и впервые за почти 100 лет произведение возвращается в музейное пространство в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского».

Картина «Мадонна с младенцем» относится к периоду зрелого творчества мастера. В ней встречаются характерные для работ того времени тип лица Мадонны, легкий наклон головы и мягко написанные глубокие тени, — сказано в сообщении.

Ранее на аукционе Sotheby’s оригинальную сумку Hermes Birkin, созданную для актрисы Джейн Биркин, продали за $10,1 млн (800 млн рублей). Она стала самым дорогим когда-либо проданным аксессуаром на торгах. Birkin — культовая сумка от Hermes, созданная в 1984 году для Биркин, которая пожаловалась главе бренда, что ей не хватает стильной и вместительной сумки.

До этого на аукционе Christie’s продали бриллиант, принадлежавший французской королеве Марии-Антуанетте. Он ушел с молотка почти за $14 млн (более 1 млрд рублей). Редкий розовый бриллиант весом в 10,38 карата был среди драгоценностей, которые королева передала своему парикмахеру на хранение во время неудачной попытки бегства из Парижа в 1791 году.