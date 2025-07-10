В Париже на аукционе за одну сумку выложили 800 млн рублей Первую в мире сумку Birkin продали на аукционе за рекордные $10 млн

Оригинальная сумка Hermes Birkin, созданная для актрисы Джейн Биркин, продана на аукционе за $10,1 млн (800 млн рублей), сообщил дом Sotheby’s в соцсети X. Она стала самым дорогим когда-либо проданным аксессуаром на торгах.

Только что на торгах Sotheby’s за €8,6 млн ($10,1 млн) была продана первая сумка Джейн Биркин Hermes Birkin спустя более чем 10 минут горячих торгов, она стала самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе, — говорится в сообщении.

Birkin — культовая сумка от Hermes, созданная в 1984 году для Биркин, которая пожаловалась главе бренда, что ей не хватает стильной и вместительной сумки. С тех пор Birkin стала символом роскоши с ручной сборкой, лимитированным выпуском и годами ожидания в списках на покупку.

Ранее на аукционе Christie’s продали бриллиант, принадлежавший французской королеве Марии-Антуанетте. Он ушел с молотка почти за $14 млн (более 1 млрд рублей). Редкий розовый бриллиант весом в 10,38 карата был среди драгоценностей, которые королева передала своему парикмахеру на хранение во время неудачной попытки бегства из Парижа в 1791 году.