Российская «орбитальная эскадрилья» пополнилась «Можайцем-6»

В России завершили разработку космического аппарата «Можаец-6», сообщили в Министерстве обороны РФ. Как пишет ТАСС, спутник «орбитальной эскадрильи» создали специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в сотрудничестве с предприятиями ракетно-космической промышленности.

Совместно с предприятиями ракетно-космической промышленности созданы и прошли орбитальную эксплуатацию космические аппараты серии «Можаец». В 2025 году завершены создание и наземная обработка бортовой аппаратуры космического аппарата «Можаец-6», — сказано в публикации.

Ранее российская компания Zala представила инновационную систему связи и навигации «Геокосмос» в Казани. Разработка является наземным аналогом спутниковой системы Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Она предназначена для обеспечения работы беспилотников в условиях отсутствия спутниковой связи.

До этого Роскосмос опубликовал видео из боксов с мышами, которые были отправлены на космическую орбиту на аппарате «Бион-М» № 2. Всего на спутнике отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.