Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью

Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью После ЧП в Рязанской области в больницах остаются семь человек

В больницах остаются семь пострадавших при взрыве на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщили в региональном оперштабе 2 сентября. Все они находятся под наблюдением врачей в стационарах.

В стационарах остаются семь человек. Из них один человек в больнице Рязани и шестеро — в медицинских центрах Москвы, — сказано в сообщении.

Там отметили, что в результате взрыва погибли 28 человек, в настоящее время продолжается опознание и проведение экспертиз. При этом основные поисково-спасательные работы на месте завершены, муниципальный режим ЧС снят.

Ведется работа и по выплатам: 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. По ранению выплачено 17 компенсаций, отработано 32 заявления от членов семей погибших.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что каждая семья, потерявшая родственника в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе, получит выплаты общей суммой свыше 5 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда.