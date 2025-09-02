Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 20:33

Над Черным морем уничтожили два беспилотника

Система ПВО уничтожила два украинских дрона над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. Их заметили над акваторией Черного моря.

2 сентября 2025 года в период с 19:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

С момента начала специальной военной операции российские вооруженные силы вывели из строя 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и иной бронетехники, 1588 единиц реактивных систем залпового огня, 29 118 артиллерийских орудий и минометов, а также 40 751 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские системы ПВО нейтрализовали 32 украинских беспилотника над Крымом и в Черном море, семь из них сбиты над полуостровом.

До этого российские системы ПВО за сутки нейтрализовали две авиабомбы и три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, были уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны.

атаки
ПВО
БПЛА
Черное море
