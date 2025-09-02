Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 20:38

В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками

ВСУ атаковали автомобиль, перевозивший сотрудников администрации Херсонщины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска с помощью двух дронов предприняли попытку атаковать автомобиль с сотрудниками администрации Каховского округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале. Он уточнил, что первый беспилотник не достиг цели, а второй взорвался рядом с машиной.

Прицельный удар боевого вээсушного дрона по автомобилю, в котором передвигались сотрудники каховской администрации. Людям пришлось дважды выпрыгивать из машины на ходу, — рассказал Филипчук.

По его словам, в автомобиле находились трое пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.

Ранее дрон-«ждун» ВСУ атаковал автомобиль УАЗ в Судже Курской области. Беспилотник сдетонировал рядом с машиной на дороге, где часто бывают мирные жители. Военный с позывным Фокс получил контузию, его состояние врачи оценивают как стабильное. Подобные дроны используют для увеличения числа жертв. Они выжидают цель и наносят удар в момент, когда она оказывается в зоне поражения.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в свою очередь сообщил, что неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из городских квартир после атаки ВСУ, вынесен из дома. По его словам, жителей эвакуировали.

ВСУ
дроны
БПЛА
Херсонская область
