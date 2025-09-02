Небо Украины защищают пять самых важных видов боевых самолетов Воздушных сил ВСУ — F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25, написал обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс. По его словам, более легкие французские Mirage 2000 применяются в дополнение к американским F-16 в воздушном патрулировании и операциях по противовоздушной обороне.

Недавно подаренный Западом F-16 ознаменовал собой революционный скачок в развитии возможностей Украины в воздушном бою, — отметил автор материала.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65.

До этого стало известно, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, ВСУ оставили поселок Запорожское в Днепропетровской области. Населенный пункт Запорожское располагается на стыке границ региона с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.