Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5% и составила 96,22 тысячи рублей по итогам первого полугодия 2025 года, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он отметил, что во втором квартале показатель впервые достиг отметки 100 тысяч рублей, что на 13,53 тысячи больше, чем во втором квартале прошлого года.

Причем можно говорить об ускорении темпов прироста размеров средних зарплат, так как в первом квартале мы видели прирост на 13,8%. За три месяца средняя зарплата увеличилась на 7,7 тысячи рублей, или 8,36%, — заявил собеседник.

Экономист отметил, что российские работодатели продолжают использовать заработную плату как один из инструментов для привлечения квалифицированных специалистов. Такая политика, по его словам, положительно влияет на стимулирование социально-экономического развития страны.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что введение квот для трудоустройства мигрантов должно способствовать росту доходов россиян. Он отметил, что такие ограничения позволят укрепить позиции отечественных специалистов на рынке труда и повысят интерес работодателей к их найму. Однако, по его словам, резкое сокращение квот без подготовительных мер может привести к дефициту рабочей силы.