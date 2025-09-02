Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 20:36

Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном

Свекла, запеченная в фольге, сохраняет свою сочность и природную сладость, а глазурь на основе меда и горчицы делает ее пикантной. Этот рецепт сочетает простоту готовки и изысканность вкуса. Подготовьте свеклу среднего размера (около 500 г), около 2 столовых ложек жидкого меда, 1 столовую ложку масла, 1 ч. л. горчицы, лимонную приправу, 2 веточки тимьяна, 2 чайных ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Запекайте при температуре 200 градусов. Тщательно промойте свеклу, очистите щеткой и обсушите бумажным полотенцем. Очистите свеклу и нарежьте крупными кусками. Смешайте в миске мед, горчицу, оливковое масло, соль и перец. Добавьте в блюдо немного тимьяна. Обмакните дольки свеклы в медово-горчичную смесь. Закройте свеклу фольгой, сформировав герметичный пакет, чтобы сохранить вкус и аромат. Запекайте в разогретой до 180 градусов печи от 40 до 50 минут, пока свекла не станет мягкой. Откройте фольгу и подержите еще немного, чтобы свекла подрумянилась. Подавайте горячей, посыпав чабрецом и сбрызнув маслом оливы.

