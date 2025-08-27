Огонь! Острые помидоры с имбирем и перцем чили согреют в лютые морозы

Эти помидоры порадуют любителей острого. На литровую банку подготовьте некрупные крепкие томаты. Кинзу, небольшой корень имбиря (3–4 см), тонко нарезанный, и один острый перец чили разрежьте вдоль и уложите на дно банки. Аккуратно поместите помидоры. Для заливки приготовьте маринад: на литр воды — 100 г сахара, 50 г соли, 200 мл рисового уксуса. Доведите до кипения, залейте томаты. Стерилизуйте 10 минут, закатайте. Имбирь и чили дадут интенсивный согревающий вкус и пряный аромат.

