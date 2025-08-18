Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Аджика без варки по-абхазски

Аджика без варки по-абхазски Аджика без варки по-абхазски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спелые мясистые помидоры (1 кг) обдайте кипятком, снимите кожицу. Измельчите блендером до пюре с мелкими вкраплениями. Возьмите крупные головки чеснока (не менее 150 г очищенных зубков) и острый красный перец (2-3 стручка, очищенных от семян для контроля жара). Тщательно измельчите чеснок и перец вместе, можно добавить щепотку крупной соли для абразива. Соедините томатное пюре с чесночно-перцевой пастой в неметаллической миске. Добавьте соль (1 ст. л. с горкой), по 1 ч. л. молотого кориандра и хмели-сунели, горсть мелко рубленной свежей кинзы. Тщательно перемешайте массу до однородности. Дайте аджике настояться под крышкой в холодильнике минимум 12 часов — за это время вкусы волшебным образом объединятся, острота смягчится, появится насыщенное чесночное послевкусие. Храните в стерильных банках в холоде.

рецепты
аджика
домашние заготовки
помидоры
перец
Оксана Головина
О. Головина
